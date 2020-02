Tesladief op heterdaad betrapt: “Ik wilde enkel de auto bekijken” WHW

14 februari 2020

14u30 0 Zaventem Een 31-jarige man heeft verzet aangetekend tegen zijn veroordeling tot 18 maanden cel. De man werd op heterdaad betrapt toen hij een geparkeerde Tesla wilde stelen.

Op 22 augustus 2018 zag de eigenaar van een Tesla, die geparkeerd stond in een garage in Zaventem, hoe een jongeman zijn wagen aan het doorzoeken was. Hij slaagde erin hem te overmeesteren en de politie te bellen. “Ik wilde de wagen gewoon bekijken", klonk het excuus van de man. Zeer ongeloofwaardig, aangezien hij in de boordcomputer al een nieuw bestuurdersprofiel had aangemaakt met zijn naam. Ook had hij zijn fiets en rugzak al in de koffer gelegd. De verdediging vraagt niettemin een mildere straf. Uitspraak op 7 maart.