Terug van 25 jaar weggeweest: Etienne Vanhamme legt eed af als gemeenteraadslid Robby Dierickx

24 september 2019

12u08 3 Zaventem 25 jaar geleden nam hij nog afscheid van de Zaventemse gemeenteraad, maar maandagavond legde Etienne Vanhamme (74) opnieuw de eed af als gemeenteraadslid. De gewezen liberaal zetelt als onafhankelijke voor oppositiepartij PRO Zaventem. “Het parkeerbeleid en de sociale woningbouw zijn twee van mijn aandachtspunten”, waarschuwt hij de meerderheid.

In oktober vorig jaar behaalde Etienne Vanhamme 84 stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee werd hij tweede opvolger bij PRO Zaventem. Maandagavond diende Nicolas Tavitian, die als Groen-lid zetelde voor de politieke beweging, zijn ontslag in als gemeenteraadslid. Aangezien eerste opvolgster Ann Lefevre het niet zag zitten om in de gemeenteraad te zetelen, legde Etienne Vanhamme maandagavond de eed af. “En dat 25 jaar nadat ik uit de lokale politiek stapte”, zegt de inmiddels 74-jarige Zaventemmenaar. “Ik zetelde achttien jaar voor de liberalen in de gemeenteraad en zat ook negen jaar in de provincieraad.”

Vanhamme belooft dat zijn terugkeer naar de gemeenteraad niet onopgemerkt voorbij zal gaan. “Er zijn immers heel wat zaken die verkeerd lopen in onze gemeente”, klinkt het. “Zo draait het beleid rond de sociale woningen vierkant. Sommige mensen staan al acht jaar op een wachtlijst. Daarnaast stel ik me grote vragen bij het parkeerbeleid. Onder meer over die twee thema’s zal ik de meerderheid dan ook het vuur aan de schenen leggen.”