Terras niet vergund? Afbreken, aub!: gemeente opent jacht op onwettelijke constructies Parket behandelt zeven herstelvorderingszaken die schepencollege indiende Robby Dierickx

12 december 2019

16u19 0 Zaventem De gemeente Zaventem wil komaf maken met niet vergunde constructies aan handelszaken en woningen, en heeft daarom samen met het parket de jacht op overtreders geopend. “Geen heksenjacht, maar we willen dat iedereen de wet volgt”, meent schepen Bart Dewandeleer. Eén van de ‘slachtoffers’ is Tekyn Yalçin van snackbar Eat & Fly op de Vilvoordelaan. Hij moest een constructie van 16.500 euro afbreken.

Drie jaar geleden diende Tekyn Yalçin een vergunningsaanvraag voor de bouw van een pergola op zijn terras vóór snackbar Eat & Fly op de Vilvoordelaan in Zaventem in. De aanvraag werd echter geweigerd en ook in beroep bij de deputatie kreeg de uitbater geen gelijk, maar dat weerhield de man er niet van om alsnog een constructie over zijn terras te bouwen. “Ik zag wat verderop dat een andere snackbar eveneens een overdekt terras bouwde, dus heb ik zijn voorbeeld gevolgd”, aldus Tekyn Yalçin. Maar onlangs werd de uitbater door de gemeente voor het gerecht gedaagd. “Als ik de pergola, die me zowat 16.500 euro gekost heeft, niet zou afbreken, dan riskeerde ik een boete tot 4.000 euro. Er zat dan ook niets anders op dan alles weer te demonteren. Die werken kostten me in totaal 2.000 euro.”

Strenger optreden

“Als bestuur hebben we beslist om voortaan strenger op te treden tegen niet vergunde en dus onwettelijke constructies”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). “We hebben zelf ook vastgesteld dat de eigenaar van de snackbar zijn niet vergunde constructie afgebroken heeft.”

Momenteel lopen er bij het parket van Halle-Vilvoorde zelfs zeven zaken die het gevolg zijn van een herstelvordering die de gemeente Zaventem heeft ingediend. Behalve de snackbar Eat & Fly zijn onder meer ook de andere snackbar in de Vilvoordelaan en de omstreden waterpijpbar in Sint-Stevens-Woluwe gedagvaard. Die laatste horecazaak moest in de zomer al de deuren sluiten op bevel van de vrederechter. De uitbater had zijn zaak in de Kleine Kerkstraat zonder de nodige stedenbouwkundige vergunning geopend. Via het parket Halle-Vilvoorde diende de gemeente nu een herstelvordering in.

Geen heksenjacht

“Met zo’n vordering eisen we dat de eigenaars die een bouwovertreding maakten de betrokken gebouwen in hun oorspronkelijke staat herstellen”, verduidelijkt schepen Dewandeleer. “Om dit soort problemen te voorkomen, kan ik de mensen alleen maar aanraden om eerst informatie in te winnen op onze dienst Omgeving over wat kan en wat niet kan. Pas daarna moeten ze een omgevingsvergunningsaanvraag indienen. We willen helemaal geen heksenjacht op horeca- en handelszaken openen, maar het kan niet dat mensen die de regels niet volgen hier ongestraft mee wegkomen terwijl anderen wel alles volgens de wet doen.”

Voor Teykin Yalçin is de verplichte afbraak van de pergola echter een kleine ramp. “Ik heb de constructie niet voor mijn eigen luxe geplaatst, maar wel voor mijn klanten”, klinkt het. “Bij regenweer zullen ze nu jammer genoeg niet meer buiten kunnen zitten. Daardoor zal ik ongetwijfeld heel wat klanten verliezen. Of ik een nieuwe vergunningsaanvraag zal indienen? Wat heeft het voor zin? De vorige aanvraag werd toch twee keer geweigerd.”