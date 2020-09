Terminal T wordt opvolger van Basement: toekomst jeugdhuis gered

Zaventem

Zeg niet langer jeugdhuis Basement, maar wel Terminal T. Nadat het Zaventemse jeugdhuis in maart verzegeld werd omdat het bestuur een lockdownfeestje wilde organiseren , komt er nu een doorstart met een nieuw bestuur en een nieuwe naam. De bestaande vzw Vol Tapijt werkt mee aan de doorstart en wil een resem jongeren betrekken bij het project. De opening is mogelijk al voor oktober, al is dat nog niet helemaal zeker.