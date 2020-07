Temperatuurcamera’s op Zaventem slaan alarm bij 4.500 reizigers, maar toch blijkt slechts klein deel echt koorts te hebben Robby Dierickx

28 juli 2020

11u51 4 Zaventem In de eerste maand na de installatie van temperatuurcamera’s voor de vertrekhal op Zaventem hadden 4.500 van de 250.000 vertrekkende passagiers bij de eerste test een lichaamstemperatuur van meer dan 38 graden. Over de twee volgende tests geeft de luchthaven geen cijfers. “Maar slechts een beperkt aantal reizigers had effectief koorts en mocht uiteindelijk niet vertrekken”, laat Brussels Airport weten.

Sinds 15 juni moet iedereen die op Zaventem op het vliegtuig wil stappen door een glazen container waar camera’s de lichaamstemperatuur meten. Wie meer dan 38 graden lichaamstemperatuur heeft, moet opnieuw voorbij de camera lopen. Is de temperatuur ook dan boven de 38 graden, dan wordt de reiziger aan een grondige medische controle onderworpen waarbij nagegaan wordt of hij of zij coronasymptomen vertoont. Is dat het geval, dan krijgt de reiziger geen toestemming om op het vliegtuig te stappen. In alle andere gevallen wordt het licht om te vliegen wel op groen gezet.

Vliegverbod

“Tussen 15 juni en 15 juli liepen 250.000 reizigers voorbij de temperatuurcamera’s en 4.500 van hen bleken een lichaamstemperatuur van meer dan 38 graden te hebben”, zegt Brussels Airport-woordvoerster Nathalie Pierard. Cijfers over de tweede en de derde controle geeft de luchthaven echter niet vrij. “Maar uiteindelijk kreeg slechts een beperkt aantal passagiers een vliegverbod opgelegd. Het ging om reizigers die bij de medische controle ook koorts hadden en die na het beantwoorden van een COVID-19-vragenlijst als mogelijk positief beschouwd werden.”

Ook wie op Zaventem landt, moet voorbij temperatuurcamera’s lopen. “Daar bleken slechts 20 van de 85.000 reizigers koorts te hebben. Zij kregen een mondmasker en de raad om snel naar de huisarts te gaan”, besluit Pierard.