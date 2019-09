Telefoon bij reisbureau vlakbij luchthaven staat roodgloeiend: “Mensen tikken Thomas Cook en Zaventem in en komen massaal bij mij terecht” Robby Dierickx

23 september 2019

11u19 0 Zaventem Van rustig wakker worden was er maandagochtend bij Jenny Nagels geen sprake. Ze baat al sinds 1996 reisbureau Miramar Tours op de Vilvoordelaan in Zaventem uit en werkt samen met Thomas Cook. Het faillissement van de Britse tak Thomas Cook Group Plc bezorgt haar een pak extra werk. “Al een hele ochtend staat de telefoon roodgloeiend door ongeruste reizigers”, klinkt het.

Miramar Tours is een zelfstandig reisbureau dat onder meer reizen van Thomas Cook verkoopt. “Wij hangen dus niet van de maatschappij af, maar werken er wel mee samen”, verduidelijkt zaakvoerster Jenny Nagels. “Door het nieuws van het faillissement van de Britse tak staat de telefoon wel al een hele ochtend roodgloeiend. Vooral mensen die geen klant zijn bij mij krijg ik aan de lijn. Ze zoeken via Google ‘Thomas Cook Zaventem’ op en komen op die manier bij mij terecht. Veel kan ik echter niet doen. Ik raad mensen die nog met vakantie moeten vertrekken aan om nog even af te wachten. Deze of volgende week zal er ongetwijfeld meer informatie volgen. Mensen die nu al op reis zijn, hebben recht op het garantiefonds dus geraken zeker thuis. Ze nemen het best contact op met hun reisbureau.”