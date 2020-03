Te weinig personeel door coronavirus: IKEA Zaventem sluit deuren Robby Dierickx

17 maart 2020

11u53 38 Zaventem Wie vandaag naar de IKEA-winkel in Zaventem wilde gaan, zal er voor een gesloten deur staan. Vanochtend hebben de winkelverantwoordelijken besloten om de winkel te sluiten om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De beslissing komt er omdat het personeel massaal thuisbleef.

‘Beste klanten, we sluiten tot nader order de deuren van deze IKEA in Zaventem aangezien we jullie geen optimale service kunnen verlenen. Jullie gezondheid en veiligheid en die van onze medewerkers is onze topprioriteit. We werken hard om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.’ Die boodschap werd vanochtend om een bord voor de ingang van de meubelgigant in Zaventem geplaatst.

De sluiting van de winkel komt er omdat IKEA de veiligheid voor de klanten niet langer kon garanderen nadat dinsdagochtend te weinig personeel opdaagde. Momenteel bekijkt de Zweedse meubelgigant de situatie in de andere winkels in ons land. IKEA telt behalve in Zaventem ook winkels in Anderlecht, Gent, Wilrijk, Hasselt, Aarlen, Luik en Bergen.