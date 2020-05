Te voet door Zaventemse spoorwegtunnel om inkopen te doen? Verplicht een mondmasker op Robby Dierickx

04 mei 2020

16u15 3 Zaventem Wie de komende dagen te voet van de ene kant van Zaventem naar de andere wil via het tunneltje onder het treinstation, moet een mondmasker dragen. Door de verplichting om maskers te dragen op het openbaar vervoer valt ook de spoorwegtunnel onder die regel. Dinsdag verwittigt de politie de overtreders nog, vanaf woensdag worden boetes uitgeschreven.

De spoorwegtunnel in Zaventem verbindt de Stationsstraat met de Vilvoordelaan, twee winkelstraten in de luchthavengemeente. Heel wat inwoners gebruiken die tunnel dan ook om hun inkopen te doen. Maar sinds maandag mogen ze niet langer zonder mondmasker door het tunneltje onder de sporen, nota bene de enige snelle en veilige verbinding voor voetgangers tussen het noorden en het zuiden van de gemeente.

“De tunnel maakt deel uit van de infrastructuur van het station en dus moet iedereen ook daar een mondmasker dragen”, zegt Zaventems burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Het klopt dat heel wat mensen die tunnel louter gebruiken om van de noordelijke kant van onze gemeente naar de zuidelijke te gaan of omgekeerd, maar het is een verplichting die door de hogere overheid werd opgelegd. Als gemeente moeten we die maatregel opvolgen.”

Vanaf woensdag boete

Maandagochtend stelde de lokale politie van Zaventem vast dat heel wat wandelaars geen mondmasker droegen toen ze door de spoorwegtunnel liepen. “Daarom traden onze agenten sensibiliserend op”, zegt woordvoerster Ellen Vanderpoel. “Ook dinsdag zullen we de mensen nog verwittigen, maar vanaf woensdag gaan onze agenten voetgangers of fietsers wel beboeten wanneer ze geen mondmasker dragen. Om de regel duidelijk te maken, hangen we dinsdag ook informatiepapieren aan de ingangen op zodat iedereen weet dat mondmaskers een verplichting zijn in de tunnel.”