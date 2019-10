Taxichauffeur licht klant én werkgever op WHW

02 oktober 2019

18u02 0 Zaventem Een dertiger uit Zaventem is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. Hij stak cash geld dat hij ontving van klanten in zijn eigen zak en betaalde met de kredietkaartgegevens van een Amerikaanse klant de put die zo ontstond.

De man had twee jaar geleden de kredietkaartgegevens van een Amerikaan gezien en onthouden. Sindsdien had hij voor zichzelf een kleine bijverdienste. Het geld van klanten die contant betaalden hield hij voor zich en aan zijn werkgever betaalde hij met de kredietkaartgegevens van de Amerikaan. Deze was dan ook verbaasd om an tijd eens kleine sommen geld op zijn afrekening te zien verschijnen. Hij maakte de taximaatschappij er attent op die prompt een intern onderzoek verrichtten. Al snel bleek dat telkens de beklaagde werkte er met de bewuste gegevens betaald werd. Een klacht werd ingediend en de man werd vervolgd. “Meneer heeft zowel de klant als zijn werkgever bedrogen. Dit kan echt niet”, aldus de rechter, die hem wel no de gunst van een werkstraf verleende.