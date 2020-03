Taxi’s rijden niet langer met mensen rond maar met… frieten: frituur en taxibedrijf slaan handen in mekaar Pat@Frit en Taxi Walter proberen financiële verliezen tijdens coronacrisis samen te beperken Robby Dierickx

19 maart 2020

11u29 52 Zaventem Omdat Taxi Walter haar aantal ritten door het coronavirus met negentig procent zag dalen, rijden de taxi’s van de Zaventemse firma sinds woensdag rond met… frieten van frituur Pat@Frit uit deelgemeente Nossegem. Beide bedrijven voelen namelijk de financiële impact van de coronacrisis en proberen de verliezen op die manier te beperken. “Binnen de 25 minuten kunnen de klanten van de frietjes smullen”, klinkt het.

In tegenstelling tot winkels, restaurants en cafés mogen frituren de deuren in deze coronacrisis wel nog open houden. Er blijven tafelen is wel verboden, maar frieten afhalen is – mits de nodige voorzorgsmaatregelen - toegestaan. Bij Pat@Frit langs de Leuvensesteenweg in Nossegem heeft men om die reden inderhaast een online bestelsysteem uitgerold. “Dat project wilden we eigenlijk pas binnen enkele weken lanceren, maar gezien de situatie is het nu al beschikbaar”, zegt Gilles Verschueren, die Pat@Frit samen met zijn broer Tim uitbaat. “Concreet bestellen klanten online om de frieten hier vervolgens af te halen. Een goede oplossing, maar we wilden nog een stapje verder gaan om het contact tussen de klanten tot een minimum te beperken. Daarom overwogen we om zelf frieten aan huis te brengen. Hoe we dat zouden doen, was ons nog niet duidelijk.”

Negentig procent gekelderd

Tot taxibedrijf Taxi Walter uit Zaventem plots bij Pat@Frit kwam aankloppen. “Sinds de maatregelen van de overheid in voege zijn, is ons aantal ritten met negentig procent gekelderd”, zegt Patrick Charels. “Daardoor zitten vijftig chauffeurs thuis. Om de schade toch ietwat te beperken, waren we op zoek naar een alternatief en we zagen dat de Nossegemse frituur met online bestellingen gestart was. Al snel bleek dat ze op zoek waren naar een manier om de frieten te leveren en aangezien nagenoeg al onze wagens stil staan, zagen wij het zitten om tijdelijk als frietleveranciers te fungeren (lacht). Voor alle duidelijkheid: de wagens die we inzetten om frieten te leveren, worden momenteel niet meer voor passagiersvervoer gebruikt.”

De klant kan online aangeven wanneer hij zijn frieten geleverd wil en wij doen de rest. Wie aangeeft dat de frieten zo snel als mogelijk geleverd mogen worden, zal binnen de 25 minuten een taxibestuurder aan de deur krijgen Gilles Verschueren van Pat@Frit

Binnen 25 minuten

Wie een bestelling bij Pat@Frit plaatst, kan er voortaan dus voor kiezen om de frieten zelf op te halen of thuis te laten leveren. “Er staan voortdurend minstens twee taxi’s klaar om aan huis te leveren”, aldus nog friturist Gilles Verschueren. “Op drukke momenten kunnen dat het er wat meer zijn, maar per wagen vertrekt maximaal één bestelling. De klant kan aangeven wanneer hij zijn frieten geleverd wil en wij doen de rest. Wie aangeeft dat de frieten zo snel als mogelijk geleverd mogen worden, zal binnen de 25 minuten een taxibestuurder aan de deur krijgen.”

Wij zagen ons aantal ritten fors slinken en waren op zoek naar een alternatief. Al snel bleek dat Pat@Frit frieten aan huis wilde leveren en aangezien nagenoeg al onze wagens stil staan, zagen wij het zitten om tijdelijk als frietleveranciers te fungeren Patrick Charels van Taxi Walter

Gezien de strenge maatregelen van de overheid doen het taxibedrijf en de frituur er alles aan om de regels te respecteren. “Zo zetten we de frieten – die in een kartonnen zak gestoken worden – zelf in de taxi”, legt Gilles Verschueren uit. “De bestuurder brengt de bestelling vervolgens aan huis, waar elk contact met de klant vermeden wordt. Ook in onze frituur hebben we trouwens verregaande maatregelen genomen. Zo mogen er maximaal vijf mensen tegelijk binnen en schermden we onze toog volledig met plexiglas af. Door frieten nu aan huis te leveren, vermijden we nog meer contact tussen de klanten.”