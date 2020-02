Tapa Ti Sterrebeek

Zaventem

Op de Spaanse zon is het dan wel nog even wachten voor velen onder ons, voor Spaanse gerechten hoef je dezer dagen niet zo ver te reizen. In restaurant Tapa Ti in Sterrebeek – uitgebaat door de familie De Win – kan je heerlijk smullen van allerlei (Spaanse) tapas: van een pittige chili con carne tot patatas bravas en albondigas de la casa. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.