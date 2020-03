Swissport zet eerste stappen richting technische werkloosheid als gevolg van coronavirus Robby Dierickx

03 maart 2020

12u46 0 Zaventem Afhandelaar Swissport heeft dinsdag tijdens een bijzondere ondernemingsraad bekend gemaakt dat het overweegt om tijdelijke technische werkloosheid wegens overmacht in het leven te roepen. Aanleiding is het coronavirus. Door de pandemie worden stilaan meer en meer vluchten geschrapt, waardoor er ook minder werk voor de afhandelaars is. Ook bij Brussels Airlines overweegt men technische werkloosheid.

Verschillende vluchten naar China liggen al een tijdje stil, maar ondertussen worden ook meer en meer vluchten binnen Europa geschrapt. Zo verlengt Brussels Airlines haar maatregelen omtrent vluchten naar Italië. Het vluchtaanbod wordt al zeker tot eind maart aangepast, met dertig procent minder vluchten naar onder meer Milaan en Turijn. Dat laat zich ook bij de bagageafhandelaars op Zaventem voelen. Zo erg dat men bij Swissport dinsdagochtend een bijzondere ondernemingsraad organiseerde om het personeel in te lichten over mogelijke maatregelen. “We hebben de eerste stappen gezet om mogelijk tijdelijke technische werkloosheid wegens overmacht het leven in te roepen”, zegt woordvoerder Yves Paneels. “Met de nadruk op mogelijk, want momenteel is er nog geen reden om werknemers tijdelijk thuis te zetten. Maar door die eerste stappen nu te zetten, zijn we wel voorbereid voor indien het wel noodzakelijk wordt.”

Minder tickets

Ook bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines voelt men ondertussen de gevolgen van het coronavirus. “De vraag naar tickets blijft maar dalen”, zegt woordvoerster Kim Daenen. “Niet alleen voor vluchten naar Italiaanse steden, maar in heel Europa. Voorlopig heeft dat echter alleen gevolgen voor vluchten naar Italië. Zo wordt ons vluchtaanbod naar Milaan Linate, Milaan Malpensa, Venetië, Rome, Bologna en Turijn tussen 16 en 28 maart met dertig procent verminderd.”

Passagiers van wie de vlucht wordt geannuleerd, worden gecontacteerd en omgeboekt op andere beschikbare vluchten. Indien ze niet meer wensen te reizen, kunnen ze ervoor kiezen om het volledige bedrag terug te krijgen.

Sociale partners

Ondertussen lijken de geannuleerde vluchten ook gevolgen te zullen hebben voor het personeel, al is er momenteel nog niets beslist. “Maar we zijn aan het bekijken of we eventueel tijdelijke technische werkloosheid in het leven moeten roepen”, aldus nog Daenen. “We zitten de komende dagen nog samen met de sociale partners om na te gaan hoe we dit kunnen aanpakken.”

Bij DHL heeft het coronavirus voorlopig geen impact op het personeel. “De afdeling Global Forwarding had de voorbije weken wel 15 tot 20 procent minder werk, maar er werd geen technische werkloosheid ingevoerd omdat we verwachten dat er snel weer meer werk zal zijn”, zegt Freek De Witte. “In China leeft de markt immers opnieuw op. Het ziet er dus niet naar uit dat we de komende weken minder werk zullen hebben, al valt natuurlijk nog af te wachten hoe er in Europa gereageerd zal worden op de uitbraak van het coronavirus.”