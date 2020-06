Swissport vraagt faillissement aan voor grondafhandeling Brussels Airport: 1.469 banen op de helling Robby Dierickx

08 juni 2020

09u44 146 Zaventem Swissport heeft het faillissement aangevraagd voor de grondafhandelingsdiensten op Zaventem. Dat laat het bedrijf maandagochtend in een mededeling weten. Oorzaak is de coronapandemie. Er staan 1.469 banen op de helling. Brussels Airlines, de grootste klant van Swissport, stelt haar reizigers ondertussen wel gerust. “Onze heropstart van volgende week maandag komt niet in het gedrang.” Op Brussels Airport is momenteel wel crisisoverleg aan de gang.



De aanvraag van het faillissement bij de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel betreft de grondafhandelingsdiensten op Brussels Airport, laat Swissport weten. Swissport Cargo Services Belgium NV, een afzonderlijke juridische entiteit, is niet betrokken in het faillissement en zet zijn luchtvrachtactiviteiten op de luchthavens van Zaventem en Luik verder. Dinsdag wordt een curator aangesteld.

Het faillissement van de grondafhandeling zal gevolgen hebben voor de 1.309 medewerkers van Swissport Belgium NV en voor de 160 medewerkers van Swissport Belgium Cleaning NV, wat leidt tot een totaal van 1.469 betrokken banen. Het gaat onder meer om bagagisten, schoonmakers en check-inpersoneel “We hebben alle mogelijke scenario’s onderzocht om een duurzame toekomst te bieden voor onze grondafhandelings- en schoonmaakdiensten op Brussels Airport”, zegt Thierry Miremont, CEO van Swissport in België. “Helaas konden de voorwaarden om ons transformatieplan te financieren in deze bijzonder moeilijke periode voor de luchtvaartsector niet worden ingevuld. We betreuren de impact die deze faillissementsaanvraag heeft op onze medewerkers, klanten en de Belgische luchtvaartgemeenschap. Deze aankondiging heeft evenwel geen impact op Swissports vrachtdiensten in België, waarbij in Zaventem en Luik 467 mensen tewerkgesteld zijn.”

Week voor heropstart

Het faillissement komt er net een week voor de heropstart van de luchthaven. Bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines, de grootste klant van Swissport, maken ze zich alvast sterk dat het faillissement van de grondafhandelaar geen impact zal hebben op de heropstart van volgende week maandag. “We zijn momenteel al aan een oplossing aan het werken, maar we kunnen onze reizigers garanderen dat er vanaf volgende week zoals gepland gevlogen kan worden”, zegt woordvoerster Kim Daenen, die evenwel niet in detail kan treden over hoe het wegvallen van Swissport opgevangen zal worden. In de eerste weken start Brussels Airlines ongeveer 10 procent van haar normale capaciteit op.

Crisisoverleg

Omdat er op Brussels Airport verplicht twee grondafhandelaars actief moeten zijn, startte om 10 uur een crisisoverleg op de luchthaven. Door het faillissement blijft namelijk alleen Aviapartner over.

Fouad Bougrine van de liberale vakbond reageert verrast op het nieuws. “We hadden gedacht dat er wel wat gesnoeid zou worden door de gevolgen van de coronacrisis, maar een volledig faillissement zagen we echt niet aankomen”, klinkt het. “Hopelijk wordt er snel een overnemer gevonden aangezien de luchthaven verplicht twee grondafhandelaars moet tellen, maar gezien de huidige crisis zal dat niet evident zijn. We zullen nu de juiste details aan de directie vragen en zullen nadien de dossiers voor de personeelsleden opstarten omtrent de opzegvergoedingen en dergelijke.”

Sabena

Voor een werkneemster van Swissport, die anoniem wil reageren, komt het nieuws over het faillissement niet geheel als een verrassing. “Onder de collega’s werd wel al vaker gezegd dat dit niet goed zou aflopen”, laat ze weten. “Maar toen we het nieuws vanochtend kregen, moesten we toch een zware klap incasseren. In 2001 heb ik het faillissement van Sabena meegemaakt, dus het is ondertussen al de tweede keer dat ik zo’n nieuws moet verwerken. Hoe het nu verder moet met ons? Goede vraag. We weten momenteel niet wat er nog van ons verwacht wordt. Het weinige personeel dat vandaag actief was op de luchthaven moest er blijkbaar meteen vertrekken.”