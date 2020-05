Swissport verwacht tegen eind dit jaar 40 procent van activiteiten uit te kunnen voeren: voorlopig nog geen ontslagen Robby Dierickx

15 mei 2020

15u42 4 Zaventem In tegenstelling tot bij Brussels Airlines, waar 1.000 banen op de tocht staan door de coronacrisis, is er bij bagageafhandelaar Swissport voorlopig nog geen plan om werknemers te ontslaan. Dat blijkt uit de bijzondere ondernemingsraad van vrijdag. De afhandelaar hoopt tegen eind dit jaar opnieuw veertig procent van haar activiteiten uit te kunnen voeren.

Na de bekendmaking van Brussels Airlines begin deze week dat de vloot ingekrimpt zal worden en dat een vierde van de ruim 4.000 jobs op de helling staat door de coronacrisis werd bang uitgekeken naar de bijzondere ondernemingsraad die vrijdagmiddag bij Swissport op de agenda stond. Brussels Airlines is immers de grootste klant van de bagageafhandelaar. Ook daar wordt door de huidige crisis gevreesd voor fors banenverlies, maar dat is volgens de directie voorlopig nog niet aan de orde. Tijdens de bijzondere ondernemingsraad werd de huidige situatie geschetst.

“In de maanden maart en april zijn de activiteiten van Swissport Belgium drastisch gedaald en in de afgelopen weken zijn er nauwelijks grondafhandelingsdiensten voor passagiersvluchten geweest”, klinkt het in een persbericht. “Het is in dit stadium duidelijk dat het lang zal duren voordat de situatie weer normaal wordt. Rekening houdend met de herstelprognoses van klanten verwacht Swissport Belgium tegen het einde van het jaar ongeveer 40 procent van haar activiteiten te kunnen hervatten, en waarschijnlijk niet meer dan 70 of 80 procent tegen 2021.”

Cashflow

“Sinds het begin van de crisis is de eerste uitdaging geweest om de cashflow veilig te stellen. Van meet af aan zijn alle maatregelen genomen om de liquiditeit zoveel mogelijk te vrijwaren en zo de continuïteit van de activiteiten te verzekeren. We evalueren momenteel de situatie vanuit operationeel en financieel oogpunt en bestuderen alle scenario’s om na te gaan of een duurzame toekomst voor de activiteiten mogelijk is. Geen enkel aspect wordt achterwege gelaten. Het doel is om alle prestatiehefbomen van de organisatie en de activiteiten te beoordelen, zowel intern als in relatie tot klanten en partners. Deze evaluatie zal in de komende weken worden afgerond en zal te gepasten tijde worden gecommuniceerd.”

Volgens ACLVB-vakbondssecretaris Fouad Bougrine is het logisch dat Swissport met nog geen woord gerept heeft over de toekomst van haar personeel. “Simpelweg omdat niet duidelijk is wat Brussels Airlines, de grootste klant, van plan is met haar bestemmingen. Uiteraard is de ongerustheid bij het personeel groot. Ook zij zien wat er allemaal op en rond de luchthaven gebeurt. Vast staat dat de directie hen in de toekomst om extra flexibiliteit zal vragen om deze crisis te overleven.”