Swissport-personeel dropt afvalzakken aan gebouw failliete afhandelaar: “Behandeld als grof huisvuil” Robby Dierickx

23 juni 2020

13u44 5 Zaventem Om hun ongenoegen te uiten over de gang van zaken hebben enkele tientallen ex-medewerkers van het failliete Swissport dinsdagmiddag afvalzakken gedropt aan het gebouw van Swissport Cargo, de entiteit die niet betrokken is bij het faillissement. De actie kwam er na een oproep van de vakbonden. “We willen dat deze werknemers niet vergeten worden”, klinkt het.

Met een pamflet riep het gemeenschappelijk vakbondsfront de 1.468 ontslagen werknemers van Swissport – de afhandelaar die twee weken geleden failliet verklaard werd – op om actie te voeren aan de gebouwen van Swissport Cargo op Brucargo. Die cargoafdeling is een aparte entiteit en is in tegenstelling tot de grondafhandeling en schoonmaakdienst van Swissport Belgium niet failliet. Uiteindelijk daagden enkele tientallen ex-medewerkers op. “Het was geen actie tegen de cargoafdeling, maar wel tegen de Brussels Airport en de federale regering, die amper twee weken na de aankondiging van het faillissement twee belangrijke knopen doorhakten”, aldus de vakbonden. “Zo werd duidelijk dat voor Aviapartner wel een inspanning geleverd zal worden (de concurrent van Swissport zou 20 miljoen euro overheidssteun krijgen door de coronacrisis, red.). De steunaanvraag van Swissport bleef tijdens de crisis onbeantwoord. Dat Aviapartner nu steun krijgt, is positief voor de tewerkstelling, maar is tegelijkertijd een kaakslag voor het Swissport-personeel.”

Daarnaast liet Brussels Airport eind vorige week weten dat er met Alyzia SAS een tijdelijke vervanger voor Swissport gevonden werd. Die afhandelaar zal de grondafhandeling op Zaventem de komende zes maanden op zich nemen. “We zullen ervoor blijven vechten dat deze jobs prioritair naar ex-werknemers van Swissport gaan”, aldus nog de bonden, die zelf gepleit hadden voor een doorstart van Swissport tot de definitieve licentie binnen zes maanden aan een nieuwe afhandelaar toegekend zou worden. “Er werd echter niet naar ons geluisterd. Men koos ervoor om het personeel bij het grof huisvuil te zetten.”