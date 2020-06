Swissport-personeel dat vanmiddag samen wil rouwen om faillissement riskeert opgepakt te worden: “Schandalig” Robby Dierickx

11 juni 2020

09u04 108 Zaventem Werknemers van Swissport die vanmiddag verzamelen op de luchthaven van Zaventem om samen het nieuws van het faillissement van de afhandelaar te verwerken, riskeren opgepakt te worden door de politie. Dat laat Zaventems burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) weten. Nochtans wilde zij de bijeenkomst wel toestaan, maar Binnenlandse Zaken zette het licht op rood.

Woensdag liet de curator weten dat er geen overnemer gevonden werd voor Swissport, waardoor 1.469 werknemers van de grondafhandelings- en de schoonmaakdienst op straat staan. Het gemeenschappelijk vakbondsfront riep werknemers op om vanmiddag om 14 uur te verzamelen aan parking 31 op Brussels Airport. “Draag een zwarte rouwband en een mondmasker, en houd rekening met de regels rond social distancing”, luidde de oproep. Maar woensdagavond kregen de vakbonden het bericht dat de bijeenkomst verboden werd.

Begrip

Burgemeester Ingrid Holemans had het licht eerder die dag op groen gezet, maar kreeg nadien te horen dat het ministerie van Binnenlandse Zaken niet akkoord ging met de bijeenkomst. “Voor mij was het geen probleem dat 200 tot 300 mensen samen zouden komen om te rouwen, op voorwaarde dat ze zich aan de huidige coronamaatregelen zouden houden”, aldus Holemans. “Ik heb begrip voor de situatie van de werknemers en begrijp dat ze mekaar willen steunen. Maar Binnenlandse Zaken verbood de bijeenkomst omdat er nog steeds een verbod op samenscholing geldt. Met de gebeurtenissen van afgelopen weekend in Brussel in het achterhoofd wil men blijkbaar geen risico’s lopen.”

Extra miserie

Het verbod betekent ook meteen dat werknemers die alsnog naar Zaventem afzakken, opgepakt kunnen worden. “De lokale en de federale politie zullen alles van dichtbij opvolgen”, aldus nog de Zaventemse burgemeester. “Ik roep iedereen dan ook op om thuis te blijven. De werknemers zitten dezer dagen al diep in de put door het faillissement, dus extra miserie als gevolg van een arrestatie kunnen ze nu wel missen.”

Uithuilen

De vakbonden zijn misnoegd dat de bijeenkomst verboden werd. Dat laten ze in een gezamenlijk pamflet weten. “We vinden het schandalig dat de regering ons voor de tweede keer laat vallen”, klinkt het. “We konden echter niet anders dan alles af te blazen, hoe pijnlijk dat ook is voor het personeel, dat bijzonder diep zit”, zegt Fouad Bougrine van ACLVB. “Ik begrijp dat de overheid door de gebeurtenissen van afgelopen weekend in Brussel voorzichtig wil zijn, maar ons initiatief mag je niet vergelijken met wat er daar gebeurd is. Wij wilden iedereen gewoon de kans geven om afscheid te nemen van elkaar, hen een laatste moment samen geven om eventueel op mekaars schouder uit te huilen. Vergeet niet dat sommigen elkaar al lang niet meer gezien hebben omdat ze door de coronacrisis technisch werkloos zijn. We zullen nu bekijken of we in de toekomst nog een soort van samenkomst kunnen organiseren.”