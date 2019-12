Studiebureau moet oplossingen voor sluipverkeerproblematiek zoeken Ook tunnel onder Parklaan om centrum verkeersluw te maken is nog optie Robby Dierickx

17 december 2019

Omdat de gemeente Zaventem zelf onvoldoende manschappen en kennis heeft om de steeds toenemende sluipverkeerproblematiek aan te pakken, wordt een studiebureau ingeschakeld. Het ultieme doel? Het doorgaand verkeer weren om zo verkeersluwe dorpskernen te creëren. Ook het plan van een tunnel onder de Parklaan en een ondergrondse parking onder het Kerkplein is nog niet begraven.

Al jaren kreunen de centra van Zaventem en deelgemeente Sterrebeek onder het sluipverkeer. Door de dagelijkse files op de E40 en de Brusselse Ring proberen automobilisten zich een weg te banen door de lokale straten. Het schepencollege is het beu dat de dorpskernen daardoor nagenoeg elke ochtend en avond dichtslibben. Daarom heeft het gemeentebestuur nu een studiebureau in de arm genomen. Met een studie hoopt de gemeente oplossingen te vinden voor de steeds toenemende problematiek van het sluipverkeer. “Want zelf hebben we onvoldoende personeel en kennis om het probleem op te lossen”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Het studiebureau zal een onderzoek voeren naar het sluipverkeer door heel Zaventem. Daarbij zal uiteraard ook de veiligheid van de schoolomgeving in de vier deelgemeenten bijzondere aandacht krijgen. Het doel van de studie is de bovenregionale verkeersstromen op de lokale wegen van Zaventem maximaal tegen te gaan om zo geluidshinder te verminderen en de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid in het centrum te verhogen.”

45 minuten

Hoewel het onderzoek zich op de vier deelgemeenten zal toespitsen, is de problematiek het grootst in Zaventem en Sterrebeek. Dat beseft ook de burgemeester. “Wie ’s ochtends van Sterrebeek naar Zaventem wil, doet er soms maar liefst 45 minuten over. Dat is het gevolg van de vele automobilisten die de files op de snelwegen willen vermijden. Met behulp van metingen worden de verkeersstromen en het sluipverkeer in kaart gebracht. Op basis van de analyseresultaten worden een aantal scenario’s uitgewerkt met mogelijke maatregelen om het sluipverkeer in te dijken, rekening houdend met de impact van deze scenario’s op het omliggende weggennet.”

Holemans verwacht dat de eerste resultaten van de studie binnen een zestal maanden bekend zullen zijn. “Daarmee zal een concreet actieprogramma uitgewerkt worden om de problemen van sluipverkeer in onze dorpscentra het hoofd te bieden. Dit alles moet de veiligheid van de fietsers en de voetgangers ten goede komen. Daarbij moet ook bekeken worden dat de inwoners geen slachtoffer worden van de plannen.”

Tunnel

Kort voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar maakte de burgemeester bekend dat ze zal ijveren voor een tunnel onder de Parklaan en een ondergrondse parking onder het nabijgelegen Kerkplein om zo de zone rond het GO!-atheneum en het ZAVO verkeersluw te maken. “Ik besef dat dit enorm veel zal kosten, maar als het met de hulp van externen kan, zullen we bekijken op welke manier dit financieel haalbaar is”, besluit ze.