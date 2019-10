Stroomstootwapen onderschept op luchthaven: bezitter laat zich niet horen of zien WHW

23 oktober 2019

18u37 0 Zaventem Een man uit Menen is veroordeeld tot 1 jaar cel voor verboden wapenbezit. De man kocht via het internet een stroomstootwapen. Op de luchthaven werd het echter onderschept.

Op 26 oktober 2017 troffen de douanediensten een verboden stroomstootwapen aan. Het betrof een pakje voor een zekere A.L.uit Menen. Ondanks verschillende vragen tot verhoor kwam de man nooit opdagen. Zijn ex-vriendin kon de politie wel bereiken. “Ik weet dat hij veel dergelijke wapens kocht via het internet. Dus het verbaast mij niets”, klonk het. Het parket zelf was ook niet al te verbaasd. De man werd reeds eerder veroordeeld voor verboden wapenbezit. Toch werd hem nog een minnelijke schikking van 250 euro voorgesteld maar ook hier ging hij niet op in. Niet geheel onverwacht stuurde hij ook naar de rechtbank zijn kat. De rechter had genoeg van zijn gedrag en gaf hem 1 jaar cel, 10 maanden meer dan de vordering van het parket Halle-Vilvoorde.