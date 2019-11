Streekbierenweekend strijkt voor het eerst neer in nieuwe scoutslokalen: “Zo veel mogelijk lokale producten gebruikt” JCV

17 november 2019

17u35 0 Zaventem Het Streekbierenweekend is een oude bekende in en rond Zaventem, maar afgelopen weekend was er een belangrijke nieuwigheid. Voor het eerst ging het weekend door in de pas ingehuldigde nieuwbouw van de scouts. Met 500 aanwezigen werd het een sterke editie.

De organisatie van het streekbierenweekend is sinds enkele jaren in handen van de oud-scouts van Zaventem. “Maar voor dit jaar hebben we zelfs een nieuwe vereniging opgericht: de Scoutsvrienden van het Bier”, zegt Stef Andries. “We bijten hier de spits af want dit is het eerste evenement dat doorgaat in de nieuwe lokalen na de receptie. Voor ons was het logische om naar hier te verhuizen, zo geven we ook de scouts een duwtje in de rug. Je mist hier wel wat de charme van de Hoeve Nothenghem n Nossegem, onze vroegere locatie, maar we hebben ons best gedaan met de aankleding.”

Het vertrouwde recept voor het streekbierenweekend bleef wel hetzelfde. Op de kaart stond een 40-tal zelf uitgekozen bieren. “We hebben alles zelf op voorhand geproefd”, zegt Hans Van Beneden. “En we hebben een aantal leuke vondsten. Zo hebben we ‘MAK eens proeven?’ Op de kaart staan van MAK Brewery. Dat zijn mannen van Chiro Mik Mak uit Sterrebeek. Die hebben net nog een prijs gewonnen op de European Beer Challenge.”

Beerpairing

Niet alleen de dorstigen konden terecht in Zaventem, ook aan honger was gedacht. “Stoofvlees-friet was natuurlijk weer een schot in de roos”, zegt Van Beneden. “Maar dit jaar hebben we ook voor het eerst een ‘beerpairing’ gedaan. Daarbij zoeken we smaken van eten en bier die uitstekend bij elkaar passen. Onze inspiratie hebben we daarvoor gevonden bij De Fiere Margriet in Leuven en we hebben daar onze eigen draai aan gegeven. Daar mogen we best trots op zijn.