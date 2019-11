Stormloop op IKEA-winkels: meeste spullen van nieuwe collectie in minder dan uur uitverkocht Robby Dierickx

07 november 2019

11u22 8 Zaventem In minder dan een uur tijd zijn de meeste artikelen van de nieuwe IKEA-collectie MARKERAD, een collectie die samen met artistiek directeur van Louis Vuitton Men Virgil Abloh gelanceerd werd, uitverkocht. In Zaventem brachten zowat vijftien fans de nacht voor de winkel door. Ook elders was het een ware stormloop op de spullen. Nu al worden heel wat artikelen aan een veelvoud van de prijs op tweedehandssites aangeboden.

Klokslag om 10 uur openden de IKEA-winkels in ons land de deuren. Voor alle vestigingen stonden lange rijen wachtenden om de nieuwste collectie van de Zweedse meubelgigant te bemachtigen. In Zaventem werd zelfs overnacht. “We stonden hier sinds gisterochtend 10 uur en hebben amper geslapen”, biecht Alexandre Mesa (29) uit Brussel op. Hij daagde 24 uur voor de lancering van de winkel samen met drie kameraden voor de ingang van het IKEA-filiaal in de luchthavengemeente op. “Uiteindelijk hebben zowat vijftien mensen hier de nacht doorgebracht.”

Om een ware overrompeling te voorkomen, besloot IKEA de wachtenden in groepjes van tien personen binnen te laten. Daarnaast mocht elke klant slechts tien artikelen van de nieuwe collectie kopen. Alexandre was één van de gelukkigen die als eersten binnen mochten. “Ik heb dan ook alles gekocht wat ik wilde (lacht)”, klonk het achteraf. “Het totale prijskaartje? 600 euro. Maar dat heb ik er zeker voor over.”

Geen tapijten meer

Ook de Leuvense student Xander Cauwelier (18) verliet met een brede glimlach en een volle kar de winkel. “Maar ik heb jammer genoeg geen tapijt meer kunnen bemachtigen. Nochtans behoorde ik tot de derde groep die binnengelaten werd. Maar ik zag dat sommigen hun kar met tien tapijten vulden. De kans is dus reëel dat de tapijten, die hier voor 130 euro verkocht werden, snel op tweedehandssites voor een veelvoud van de prijs zullen verschijnen.”

En gelijk had ie, want binnen het uur verschenen heel wat artikelen van de nieuwe collectie op tweedehandssites. “Daar kunnen we jammer genoeg niets aan doen”, klinkt het bij IKEA. “We kunnen de klanten onmogelijk vragen of hun aankopen voor eigen gebruik, voor vrienden of voor de online verkoop zijn. We betreuren dat mensen onze spullen meteen na de aankoop online zetten, maar we kunnen hier niet tegen optreden.”

Kort voor 11 uur waren de meeste artikelen in de IKEA-winkels al allemaal uitverkocht. Alleen enkele grote meubelstukken zijn nog op voorraad.