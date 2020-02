Stiptheidsacties op Brussels Airport tijdens uittocht krokusvakantie: mogelijk morgen al hinder TTR ADN Robby Dierickx

19 februari 2020

19u10

Bron: VTM NIEUWS, Belga 51 Zaventem De luchtvaartpolitie gaat mogelijk morgen al starten met stiptheidsacties aan de paspoortcontrole. Ook vrijdag wordt er vermoedelijk actie gevoerd. De wachttijden tijdens de uittocht van de krokusvakantie kunnen oplopen, zo meldt VTM Nieuws. Het is zeker aangeraden om op tijd te komen.

De politievakbonden op Brussels Airport zijn het tekort aan agenten en middelen beu. Ze dreigen ermee om elke vakantieperiode te staken, te beginnen met de krokusvakantie. “Als het overleg op niets uitdraait, dan is een staking onafwendbaar”, zei Luc Breugelmans, ACOD-afgevaardigde.

De problemen zijn niet nieuw, maar de situatie dreigt nu uit de hand te lopen. “Dat er maar niets verandert, zit de agenten bijzonder hoog. Ze willen hun werk goed doen, maar hebben gewoonweg onvoldoende volk om hun taken uit te voeren”, aldus Breugelmans. Ook het tekort aan werkingsmiddelen zit de agenten dwars. “Het is zeker niet onze bedoeling om de reizigers te pesten, maar er zal een stakingspiket staan waarbij we alle werknemers oproepen om mee te staken.”

Morgen is er een overleg tussen de vakbonden over de timing van de staking. De stakingsaanzegging loopt tot volgende week zondag, maar dat betekent niet per definitie dat de staking tot dan zal duren.

Strategie

De onderhandelingen werden drie weken geleden gestart, zonder resultaat. Volgens Joery Dehaes van ACV draaide het overleg vanmiddag op niets uit. “Morgenochtend (donderdag, red.) komen we met de vier vakbonden samen en zullen we onze strategie voor de acties bepalen”, klinkt het. “Mogelijk starten de stiptheidsacties morgenmiddag al. Zo niet, zal dat vrijdag het geval zijn.”

Concreet zullen de agenten de controles volgens het boekje doen. Dat betekent dat er lange wachtrijen zullen staan Luc Breugelmans, ACOD-afgevaardigde

Reizigers moeten vanaf morgen dus rekening houden met langere wachttijden op Brussels Airport. “Concreet zullen de agenten de controles volgens het boekje doen, zegt Luc Breugelmans. “Dat betekent dat er lange wachtrijen zullen staan. Reizigers komen dus beter op tijd naar de luchthaven. We zullen met de verschillende vakbonden ook flyers uitdelen zodat de reizigers weten waarom we actie voeren.”

En in de vakantie zelf?

Of er ook in de krokusvakantie zelf actie gevoerd zal worden, is momenteel nog koffiedik kijken. Bij ACOD zegt men dat men de vakantiegangers niet wil treffen. De socialistische vakbond laat weten dat er daarom niet gestaakt zal worden in de vakantie.

Bij ACV spreekt men ietwat andere taal. “We hopen dat de overheid alsnog met een oplossing over de brug komt nu men beseft dat we het menen”, laat Joery Dehaes weten. “Gebeurt dat niet, dan sluiten we niet uit dat er ook in de krokusvakantie hinder zal zijn. Wie weet plant het personeel zelfs op eigen houtje acties.”

Garanties

Volgens de vakbonden werd tijdens het overleg al snel duidelijk dat er geen akkoord bereikt zou worden. “Er werden enkele loze beloftes gedaan, maar die horen we ondertussen al vijf jaar”, klinkt het bij Breugelmans. “We willen nu eindelijk garanties. Er werd beloofd dat er dit jaar 400 agenten bij komen bij de onderbemande politiediensten, maar nagenoeg alle diensten zijn onderbemand. Het is dus onduidelijk of en hoeveel agenten er voor de luchthaven bij zullen komen.”

Een ander pijnpunt is de toestand van het materiaal. “De hoofdcommissaris is zelf ontsmettende handgel gaan kopen. Toch niet onbelangrijk met het coronavirus. En het personeel moet acht uur per dag op houten keukenstoelen zitten. Er zijn niet genoeg bureaustoelen”, aldus Dehaes.

Vrijdag verwacht Brussels Airport 74.000 reizigers. De vakbonden laten nog weten dat er mogelijk ook in de aanloop naar de komende vakanties acties zullen komen als geen akkoord bereikt wordt.

Bekijk ook. Luchthavenpolitie dreigt met staking in krokusvakantie: