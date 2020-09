Sterrebeek2000 kant zich tegen komst 47 appartementen op site voormalige Ford-garage Robby Dierickx

07 september 2020

12u46 1 Zaventem Actiecomité Sterrebeek2000 heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de plannen van een bouwpromotor om 47 appartementen te bouwen op de site van de voormalige Ford-garage Hergon langs de Mechelsesteenweg in Sterrebeek. De vereniging hekelt de bouwdichtheid, kant zich tegen de bouwhoogte en vreest verkeershinder.

Enkele weken geleden geraakte bekend dat er dan toch geen McDonald’s en geen Carrefour op de site van de voormalige Hergon-garage in Sterrebeek komt, maar dat een bouwpromotor de plannen voor de bouw van 47 appartementen ingediend had. Het openbaar onderzoek loopt tot midden september. Actiecomité Sterrebeek2000 diende alvast een bezwaarschrift in.

Zo kant de vereniging zich tegen de omvang van het project. “Het perceel is heel diep, maar dat betekent niet dat het volledig volgebouwd moet worden”, zegt voorzitter Luc Caluwaerts. “Naar onze mening is het voldoende om het voorste bouwgedeelte te bebouwen. De achterkant zou vrijgehouden kunnen worden voor een speelweide en kindvriendelijke invullingen. Zaventem is al 65 procent verhard, dubbel zoveel als het gemiddelde van Vlaanderen. Moet er dan toch bebouwing komen, dan kan men misschien beter voor een kinderdagverblijf kiezen.”

Ook de hoogte van de gebouwen – vier lagen – vindt Sterrebeek2000 ontoelaatbaar. Daarnaast vraagt de vereniging een mobiliteitsstudie, inclusief gezondheidsgerelateerde metingen.