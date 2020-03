Steeds minder reservaties in Sheraton-hotel op luchthaven door coronavirus: economische werkloosheid dreigt Robby Dierickx

09 maart 2020

17u19 0 Zaventem De kans is groot dat een deel van het personeel van het Sheraton-hotel op de luchthaven van Zaventem – dat 294 kamers en 21 vergaderruimtes telt – vanaf donderdag economisch werkloos is. Door het coronavirus daalt het aantal reservaties immers zienderogen. De economische werkloosheid werd voorlopig al tot midden juni aangevraagd.

Brussels Airport Company (BAC) is sinds begin vorig jaar eigenaar van het Sheraton Hotel op de luchthaven van Zaventem. De uitbating ligt in handen van hotelgroep Marriott. Het is die laatste die de aanvraag voor de economische werkloosheid indiende bij de RVA. “De kans is bijzonder groot dat die economische werkloosheid komende donderdag in werking treedt”, zegt Sophie Crombain, ACLVB-vakbondssecretaris. “De aanvraag loopt tot midden juni.”

Ondertussen heeft Brussels Airport haar passagierscijfers voor februari bekendgemaakt. In februari telde de luchthaven 1,7 miljoen passagiers. Dat is ondanks de coronacrisis zes procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Brussels Airport nuanceert die cijfers wel meteen. “Dit jaar viel de krokusvakantie in februari, terwijl dat vorig jaar in maart was”, klinkt het. “Bovendien was het dit jaar een schrikkeljaar, dus telde februari een extra dag. Zonder die toegelichte verschuivingen zou de groei negatief geweest zijn. De eerste indicaties voor maart wijzen op een belangrijke vermindering van het aantal passagiers, met name voor de zakenreizen. De luchtvaart gaat momenteel dan ook door een moeilijke periode.”

Restaurants later open

Eerder bleek ook al dat het coronavirus bij verschillende bedrijven op de luchthaven voor problemen zorgt. Zo overweegt bagageafhandelaar Swissport om tijdelijk economische werkloosheid in het leven te roepen. Bij Autogrill gebeurde vorige week hetzelfde. Ondertussen besliste de firma ook om de openingsuren van enkele restaurants en bars aan te passen. Zo openen sommige eetgelegenheden voortaan de deuren om 7 in plaats van om 5 uur.