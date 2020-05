Startschot actieve buurtwerking gegeven met ‘een simpele zwaai’ Robby Dierickx

11 mei 2020

14u16 0 Zaventem ‘Zwaaien voor een glimlach’: zo heet de campagne die voor sociale cohesie moet zorgen in de Zaventemse wijken. Deze actie moet mensen op een laagdrempelige manier met mekaar in contact brengen.

Het startschot van de nieuwe campagne werd maandagochtend gegeven in de wijk Zaventem-Noord, het gebied van de Rode en de Witte Cité en ‘De Hoek’. Concreet trokken de Zaventemse buurtwerker en enkele vrijwilligers – gewapend met een mondmasker en handschoenen - van deur tot deur om inwoners te informeren over de actie ‘Zwaaien voor een glimlach’. Ze sloegen een praatje met de bewoners en deelden informatiemateriaal zoals flyers, affiches, zwaaihandjes om op het venster te kleven en tekeningen voor de kinderen uit. Zaventem is de eerste gemeente in België die het uit Nederland overgewaaide initiatief opstart.

Eenzame tijden

“Aan de hand van deze campagne wil Buurtwerk Zaventem meer mensen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact brengen”, zegt schepen voor Integratie Hamid Akaychouh (CD&V). “In deze eenzame tijden kunnen we heel wat mensen plezieren met een ‘simpele zwaai’. Deze campagne is dan ook het startschot van onze actieve buurtwerking in Zaventem en we hopen alvast dat iedereen meedoet.”

Vorig jaar al maakte de gemeente meer middelen vrij voor integratie, waarmee een buurtwerker aangeworven werd.