Staking bewakingssector op Zaventem net voor herfstvakantie afgewend: akkoord bereikt na ultieme verzoeningspoging Robby Dierickx

25 oktober 2019

13u43 26 Zaventem Er zal volgende week dan toch niet gestaakt worden in de bewakingssector. Tijdens een ultieme verzoeningsvergadering werd vanavond een akkoord bereikt. De mogelijke chaos op de luchthaven van Zaventem tijdens de herfstvakantie is daarmee op het nippertje afgewend.

Het ongenoegen in de bewakingssector was al sinds juni bijzonder groot. Zo vroegen de bewakingsagenten al maanden meer koopkracht, betere werkomstandigheden en vooral hogere premies in ruil voor hun flexibiliteit. Een verzoeningsvergadering bracht woensdag weinig zoden aan de dijk en vrijdagochtend zaten de vakbondsafgevaardigden rond de tafel om zich te beraden over nieuwe acties. Dinsdag protesteerden 350 bewakingsagenten al een eerste keer aan het NAVO-hoofdkwartier in Evere, waardoor er op de luchthaven van Zaventem een tekort aan agenten was en er wachtrijen tot twee uur waren.

“Vanochtend werd duidelijk dat de actiebereidheid bij het personeel heel groot is omdat de mensen het beu zijn”, liet ACV-vakbondssecretaris Steve Rosseel vanmiddag weten. “Maar op vraag van het ministerie kwam er vanmiddag alsnog een ultieme verzoeningsvergadering.”

En die wierp haar vruchten af. Kort voor 19 uur kwam er witte rook. Zo gaat de koopkracht dit jaar nog met 200 euro omhoog via ecocheques en komt er volgend jaar een stijging van 1,1 procent op de effectieve lonen. Voorts gaan ook de premies op zaterdag en zondag met 3 procent omhoog. Oudere werknemers krijgen bovendien een extra vrij weekend en werknemers van boven de 60 krijgen een extra dag verlof.

Volgens de vakbonden worden de acties tijdens de periode van consultaties opgeschort. Daarmee wordt op het nippertje chaos op Zaventem afgewend.

Op 7 november zit men opnieuw rond de tafel om het akkoord te finaliseren.