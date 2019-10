Speelbos en toekomstige Chirolokalen liggen in jachtgebied: “Zo snel mogelijk schrapping aanvragen” Robby Dierickx

31 oktober 2019

16u56 0 Zaventem Oppositiepartij N-VA vraagt het schepencollege van Zaventem om dringend de jachtgebieden op haar grondgebied onder de loep te nemen. Die vraag komt er nadat blijkt dat het Zeenpark in Sterrebeek, de site waar binnenkort een speelbos geopend wordt en waar de toekomstige Chirolokalen komen, ingekleurd is als jachtgebied. Schepen Bart Dewandeleer sust: “We gaan zo snel mogelijk de schrapping aanvragen.”

De voorbije weken hebben heel wat meer Vlamingen dan normaal nagevraagd hoe ze hun eigendom als jachtgrond kunnen laten schrappen. Die stijging komt er nadat eind september bekend werd dat wolvin Naya mogelijk door jagers doodgeschoten werd. De Zaventemse oppositiepartij N-VA ging daarom na waar er zich jachtgebieden in de luchthavengemeente bevinden. Opvallend: een deel van het Zeenpark – het stuk tussen de Zeenstraat, de Tramlaan en de Hippodroomlaan – is ingekleurd als jachtgebied. “En laat dat nu net de plek zijn waar het schepencollege binnenkort de nieuwe Chirolokalen wil bouwen”, zegt gemeenteraadslid Tom De Vits (N-VA). “Vorige winter werden er ook al bomen geplant voor het toekomstige speelbos.”

Volgens De Vits is dit het sein dat het gemeentebestuur het jachtgebied onmiddellijk moet schrappen. “Doet men dat niet, dan mogen jagers hier dus gewoon jagen. Los van de toekomstige bestemming als park en onderkomen voor de Sterrebeekse jeugd, stel ik me vragen bij de wenselijkheid ervan, aangezien deze zone zich middenin woonwijken bevindt.”

Matexi-wijk

N-VA vraagt niet alleen dat het jachtgebied in het Zeenpark geschrapt wordt, maar wil ook dat het schepencollege alle jachtgebieden onder de loep neemt. “Want ook de nieuwe Matexi-wijk achter de Lidl in Sterrebeek is ingekleurd als jachtgebied. De gemeente zou haar inwoners moeten inlichten en hen op hun rechten en plichten moeten wijzen wanneer hun perceel jachtgrond is.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V) bevestigt dat een deel van het Zeenpark als jachtgebied ingekleurd is. “Al is de kans momenteel wel bijzonder klein dat er gejaagd zal worden, aangezien de site een werf is. Maar dat neemt niet weg dat er in principe gejaagd mag worden. Om te vermijden dat er zich in de toekomst problemen voordoen wanneer het speelbos klaar is en de Chiro naar de nieuwe lokalen in het Zeenpark verhuist, zullen we het Agentschap Natuur en Bos vragen om het Zeenpark te schrappen als jachtgebied. Dat zal trouwens ook met alle andere ongewenste jachtgebieden in onze gemeente gebeuren. Voor alle duidelijkheid: we kunnen die schrapping alleen aanvragen voor de gronden die eigendom zijn van de gemeente.”

Regels in woongebied

De schepen benadrukt ook dat jagers niet zomaar in jachtgebied mogen jagen. “In woongebieden gelden bijvoorbeeld bijzondere regels”, klinkt het. “Zo mag een jager een privédomein niet zonder toestemming van de eigenaar betreden, mag men niet jagen binnen een perimeter van 150 meter rond woningen en mag er nooit in de richting van huizen geschoten worden.”