Spanjaard vervoert synthetische drugs: 36 maanden cel Wouter Hertogs

21 april 2020

12u21 0 Zaventem Een Spaanse drugssmokkelaar is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden. De man was met 5 kilo synthetische drugs in zijn reiskoffer op weg naar Paraguay en zou voor dat traject 2.000 euro krijgen.

De Spanjaard werd op 5 januari opgepakt op de luchthaven Brussels Airport toen de douane in zijn reiskoffer 5 kilo synthetische drugs vond. De Spanjaard verklaarde dat hij vanuit zijn woonplaats Madrid naar Amsterdam en vervolgens naar Rotterdam was gereisd. Daar had hij in een obscuur hotel een reiskoffer gekregen die hij naar Paraguay moest brengen. Voor dat transport zou hij 2.000 euro krijgen. Naar eigen zeggen was hem verboden om de koffer te openen en wist hij dus niet wat er precies in zat, maar vermoedde hij wel dat het om illegale goederen ging. Zijn advocaat pleitte voor enige mildheid omdat de man in geldnood zat terwijl hij moest instaan voor de opvoeding van twee kinderen. De rechtbank achtte het bewezen dat de Spanjaard willens en wetens had meegewerkt aan de drugsmokkel maar was ook van oordeel dat hij slechts een klein radertje was in een veel grotere organisatie. Uiteindelijk kreeg de man een gevangenisstraf van 36 maanden opgelegd.