Spanjaard smokkelt cocaïne tussen foto’s: 36 maanden cel Wouter Hertogs

02 juni 2020

17u41 0 Zaventem Een Spaanse man die betrapt was toen hij 5 kilo cocaïne het land probeerde binnen te smokkelen, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden. De drugs zaten verstopt tussen een hele hoop foto’s en de Spanjaard beweerde niet te weten dat hij drugs vervoerde, maar dat vond de rechtbank ongeloofwaardig.

De man werd op 18 februari 2020 opgepakt op de luchthaven Brussels Airport. Hij kwam net terug uit Brazilië maar kon geen duidelijke reden geven voor zijn reis naar dat land. De douane vond het ook verdacht dat er in zijn reistas twee plastic zakken boordevol foto’s zaten. Nader onderzoek leerde dat tussen die foto’s ook wat anders verstopt zat, meer bepaald vijf kilogram cocaïne van

een hoge zuiverheidsgraad. De Spanjaard viel naar eigen zeggen uit de lucht toen hij met die vondst werd geconfronteerd. De foto’s waren volgens hem de portfolio van een Braziliaanse vriend die hij bij het uitgaan had ontmoet. In ruil voor de vriendendienst werd zijn terugvlucht en een overnachting in Brussel betaald. “Ik had geen idee dat ik cocaïne vervoerde”, zei de Spanjaard. “Waarom zou ik dat ook doen? Ik heb geld genoeg.” De rechtbank was er echter van overtuigd dat de man maar al te goed wist dat hij drugs vervoerde en legde hem een gevangenisstraf van 36 maanden op.