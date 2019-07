Spaanse drugssmokkelaar is toch veroordeeld ondanks vernietigde koffer WHW

15 juli 2019

19u19 2 Zaventem Een Spaanse drugssmokkelaar is veroordeeld tot 36 maanden cel. Even leek zijn veroordeling aan een zijden draadje te hangen nadat de koffer waarin de drugs zaten, per ongeluk vernietigd werd. De rechter achtte zijn bekentenis voldoende om hem te veroordelen.

De verdediging had vorige week tijdens de behandeling van de zaak resoluut om de vrijspraak gevraagd. De 42-jarige beklaagde had nochtans toegegeven drugs te hebben gesmokkeld op 6 maart op een vlucht vanuit Zuid-Afrika. De douane had een sterke lijmgeur opgemerkt. Bij nadere controle bleek dat in de zijkant van de reiskoffer een pak vastgelijmd zat waarin een bruine substantie zat. De test op de luchthaven wees uit dat het om heroïne ging. “Ik zou 4.000 euro krijgen als ik de koffer naar Barcelona zou brengen”, bekende hij meteen. “Ik heb financiële problemen en ben daarom ingegaan op het voorstel.” Nadat de man was opgepakt, werd de koffer naar het NICC gestuurd voor verdere analyse. Daar liep iets mis. Het pak in de koffer was zodanig stevig vastgelijmd, dat het niet kon worden losgemaakt zonder kapot te maken. Daarom werd er beslist om de volledige koffer naar het NICC te sturen voor onderzoek, maar de koffer kwam terecht bij de lege koffers die moesten worden vernietigd.

Toch veroordeeld

“Hij heeft inderdaad bekentenissen afgelegd, maar hij heeft de inhoud van het pak nooit gezien. Op de testen op de luchthaven zit een foutenmarge en daarom moet het NICC altijd een analyse uitvoeren. Maar nu weten we niet wat er in de koffer zat. Was het wel iets dat op de lijst met verboden producten stond? Dat weten we niet. Ik vraag daarom de vrijspraak”, had zijn advocaat Bart Siffert daarop gepleit. De rechtbank ging hier niet op in. “Uit de verschillende elementen van het dossier, waaronder de bevindingen van de douane en de bekentenissen van beklaagde, blijkt dat hij wel degelijk drugs vervoerde”, klonk het.