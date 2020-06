Solidariteitsactie Swissport wordt overgedaan: “Swissport is de eerste dominosteen die valt” Margo Koekoekx RDK

09 juni 2020

16u23 1 Zaventem Dinsdagmiddag kwamen om 14 uur iets minder dan 100 werknemers en sympathisanten samen. Het faillissement van Swissport lag daarvoor aan de basis. Gisteren vroeg de grondafhandelingsdienst het faillissement aan, dinsdag werd dat Dinsdagmiddag kwamen om 14 uur iets minder dan 100 werknemers en sympathisanten samen. Het faillissement van Swissport lag daarvoor aan de basis. Gisteren vroeg de grondafhandelingsdienst het faillissement aan, dinsdag werd dat uitgesproken en stelde men drie curatoren aan. “De actie is niet officiëel ondersteund door de vakbonden. Daarom komen we donderdag om 14 uur opnieuw samen. Ik verwacht dat er dan veel meer volk zal zijn”, zegt werknemer Raf Vanputte (48).

Zowel mensen van Swissport, Aviapartner en G4S waren aanwezig. Raf Vanputte werkt bijna dag op dag 15 jaar voor Swissport. Hij maakte verschillende overnames mee en voor hem kwam het faillissement allesbehalve onverwacht. “Sinds de overname van Flightcare door Swissport ging het eigenlijk alleen maar bergaf. Er moesten steeds boetes betaald worden aan de klanten omdat we de contracten niet konden nakomen. Er was altijd wel iets. We waren zwaar onderbemand en moesten vaak te lang op materialen wachten. Het materiaal dat voorhanden was, had ook z’n beste tijd gehad. Ik durf de wagens te vergelijken met Flintstonewagens, zo erg was het soms. Die verlieslatende contracten en verschillende wissels van CEO’s en CFO’s voorspelden niet veel goeds.” Volgens Raf was corona niet de oorzaak, maar wel de finale doodsteek.

Ook Aviapartner staat er niet goed voor. “Het faillissement van Swissport is ook een slechte zaak voor ons. Of de zaak wordt ingekocht of iets anders, het brengt in elk geval extra druk met zich mee voor ons. En dat terwijl wij er nu ook al niet goed voorstaan”, zegt Jorn Hanssens (55), werknemer bij Aviapartner. “Ook al hebben we bij cargo 50% meer volume dan voorheen, dat maakt het verlies dat we draaien bij de passagiersvluchten niet goed. Een collega noemde Swissport ‘de eerste dominosteen die valt’. Het is nog maar de vraag wie de volgende gaat zijn”, besluit Hanssens.