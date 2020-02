Sociale dienst voortaan in woonzorgcentrum Trappeniers bereikbaar Robby Dierickx

22 februari 2020

14u41 0 Zaventem De sociale dienst van de gemeente Zaventem heeft voortaan onderdak in het OCMW-rustoord Trappeniers in de Hector Henneaulaan. Voordien zat de dienst in het oude gemeentehuis in de Stationsstraat. Die ruimte is ondertussen al ingepalmd door tweedehandswinkel De 2de Kans.

De verhuis van de sociale dienst is een logisch gevolg van de integratie van het OCMW in de gemeente. “Door het samenvoegen van de sociale diensten van de gemeente en het OCMW kunnen we onze Zaventemse inwoners een dienstverlening bieden die nog meer open, transparant en op maat van onze cliënten is”, zegt schepen van Sociale Zaken en Welzijn Dirk Philips (Open Vld). “Voor alle sociale diensten in de gemeente is er dus nog maar 1 adres: woonzorgcentrum Trappeniers in de Hector Henneaulaan.”

“Na de verhuis van de sociale dienst naar het OCMW-gebouw staan ook nog de samenvoeging van de financiële, technische en personeelsdienst gepland voor het voorjaar”, vult burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) aan.

Ondertussen is de ruimte in de Stationsstraat waarin de sociale dienst tot voor kort onderdak had al ingepalmd door kringloopwinkel De 2de Kans.