Smokkelaar verstopt pillen in broek: “Hét bewijs dat u goed genoeg wist dat het illegaal was” WHW

10 december 2019

16u44 1 Zaventem Een Noord-Afrikaanse twintiger is veroordeeld tot 36 maanden cel voor het smokkelen van MDMA. De man beweerde dat hij niet wist dat hij drugs smokkelde maar hier geloofde de rechter niets van.

De man werd deze zomer op de luchthaven van Zaventem betrapt met een aanzienlijke hoeveelheid MDMA die verstopt was vooraan in zijn broek. Hij wilde net reizen naar Lissabon maar doordat de drugs ontdekt werd ging dit niet door. “Een onbekende vroeg me om dit zakje te vervoeren. Ik had geen idee dat het drugs was”, aldus de man tegen de douanediensten. De rechter veroordeelde hem niettemin. “Een normale mens zal vooraan in de broek nooit iets wegsteken. U verstopte de drugs daar omdat u goed genoeg wist dat het om iets illegaals ging”, klonk het in het vonnis.