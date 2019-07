Smokkelaar reist hele wereld rond: “Familiebezoekjes” WHW

16 juli 2019

13u23 0 Zaventem Een Nigeriaan en een Nederlander riskeren 36 maanden cel voor het smokkelen van heroïne. Volgens het parket is de Nigeriaan zelfs een professionele smokkelaar. “Hij reist naar overal ter wereld, zogezegd voor familiebezoeken”, klinkt het.

Op 17 maart werden de twee op de luchthaven betrapt met elk een aanzienlijke hoeveelheid heroïne in hun valies. Ze wilden vertrekken naar Stockholm maar dit reisje ging dus niet door. De twee konden niet anders dan dat ze de drugs wilden smokkelen naar Scandinavië. In ruil zouden ze 1000 euro krijgen. Wel stelden beiden dat het hun eerste keer was. Voor een van hen betwijfelt het parket dat ten stelligst. “Hij is de voorbije jaren een beetje naar overal gereisd. Nigeria en andere Afrikaanse landen, maar ook Nederland, Spanje, Amerika etc. Hij zegt voor familiebezoekjes maar het lijkt er eerder op dat hij een beroepssmokkelaar is.”