Smokkelaar doet zichzelf de das om WHW

10 juli 2019

13u18 0 Zaventem Een 37-jarige man uit Vorst is veroordeeld tot 40 maanden cel voor het smokkelen van drugs. De man had maar liefst 2 kilogram cocaïne, verpakt in boleta’s, ingeslikt. De standaardstraf oor drugssmokkel is 36 maanden maar omdat hij had opgebiecht het eerdere al eens te hebben gedaan kreeg hij 4 maanden meer.

Op 9 maart werd de man staande gehouden op de luchthaven van Zaventem. Uit een controle bleek dat hij 102 boleta’s in zijn lichaam had, goed voor een gewicht van 2 kilogram cocaïne. “Ik had een heroïneprobleem en had het voorstel van mijn dealer gekregen”, klonk het al snel tegen de politie. Voor de smokkel zou hij 3.000 euro krijgen. Bovendien biechtte hij ook op dat hij al eens eerder een succesvol transport had gedaan. Het parket vorderde dan ook de klassieke straf van 36 maanden. Onder andere door zijn spontane biecht kreeg hij echter 4 maanden extra. Hierdoor alt hij onder het toezicht van de strafuitvoeringsrechtbank en zal hij niet automatisch vrijkomen nadat hij een deel van zijn straf heeft uitgezeten.