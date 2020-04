Smokkel van 10 kilogram cocaïne leidt tot 36 maanden cel Wouter Hertogs

20 april 2020

16u00 1 Zaventem Een Jamaicaanse man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden omdat hij betrapt was met 10,8 kilogram cocaïne in zijn reiskoffer. De rechtbank oordeelde dat hij moest geweten hebben dat hij drugs smokkelde.

De Jamaicaan was op 9 november aangekomen op de luchthaven van Brussels Airport, met een vlucht vanuit Montego Bay. Zijn reiskoffer trok de aandacht van de douane omdat er 14 pakken met voedingswaren en koffie tussen de kleren verstopt zaten. Bij nader onderzoek bleek het om cocaïne te gaan, zo’n 10,8 kilogram van een zeer hoge zuiverheidsgraad. De Jamaicaan beweerde dat die drugs niet in zijn koffer zaten bij het vertrek en dat hij bij zijn aankomst niet had gemerkt dat zijn koffer tien kilo zwaarder was. Hij kon niet uitleggen wie zijn vliegtuigtickets had geboekt, noch waarom hij in in mei ook al naar Jamaica was gereisd, hoewel hij in schuldbemiddeling zat. Voor het parket was het duidelijk dat de man in opdracht van een criminele organisatie de drugs had gesmokkeld.

Plots geen schulden meer

De verdediging betwistte dat en hield voor dat de drugs buiten het medeweten van de man in diens bagage waren gestopt. Volgens de rechtbank was het volslagen onmogelijk dat iemand lukraak drugs in zijn bagage zou gestoken hebben, zonder dat die daarvan op de hoogte zou zijn geweest. Ook was het meer dan verdacht dat de man plots geen financiële problemen meer had. De rechtbank achtte dan ook bewezen dat de man zich willens en wetens had schuldig gemaakt aan drugssmokkel en veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van 36 maanden.