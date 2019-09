Sluikstorter dropt nest jonge poezen bij afval: één katje overleden Robby Dierickx

11 september 2019

15u48 0 Zaventem In de Oude Keulsebaan in Sterrebeek heeft de sluikstortophaler van afvalintercommunale Interza woensdagochtend een nare ontdekking gedaan tussen het afval. Hij vond er immers een nest jonge poezen. Eén katje was inmiddels overleden, de andere drie werden naar kattenasiel De Poezenplaneet in Begijnendijk gebracht. De dader wordt gezocht.

“Het nest poezen lag vlak naast de rommel die in de Oude Keulsebaan gedropt werd”, zegt Interza-directeur Jan Buysse. “We nemen dan ook aan dat de katjes er achtergelaten waren door de persoon die ook de zak met rommel op straat gooide. Jammer genoeg was één van de jonge katjes al overleden. Gelukkig overleefden de drie andere beestjes de vreselijke daad wel. Ze werden vandaag al naar De Poezenplaneet in Begijnendijk gebracht. Van daaruit kunnen ze geadopteerd worden.”

Wie het nest poezen en het afval in de Oude Keulsebaan dropte, is nog niet duidelijk. Interza hoopt de dader met de hulp van camerabeelden te vatten. “Indien we de dader kunnen identificeren, zal hij niet alleen een GAS-boete voor het sluikstorten krijgen, maar zal hij ook geverbaliseerd worden volgens de wetgeving rond dierenwelzijn”, besluit Jan Buysse.