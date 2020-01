Slecht nieuws voor Picanol: 7 maanden na cyberaanval draagt Asco er vandaag nog gevolgen van Verschillende systemen bij vliegtuigonderdelenfabrikant liggen ruim half jaar later nog plat Robby Dierickx

15 januari 2020

15u22 0 Zaventem Ze mogen er bij Picanol in Ieper dan wel alles aan doen om de schade na de cyberaanval te beperken, toch voorspelt de toekomst weinig goeds voor de weefgetouwenproducent. Bij vliegtuigonderdelenfabrikant Asco in Zaventem dragen ze vandaag namelijk nog steeds de gevolgen van een gelijkaardige aanval begin juni. Zo draaien enkele productielijnen nog vierkant en blijft het miljoenenverlies maar oplopen.

In juni vorig jaar lag alle productie bij Asco drie weken lang stil en zaten bijna duizend werknemers tijdelijk zonder werk. Het gevolg van een agressieve aanval van cybercriminelen op het computersysteem van de vliegtuigonderdelenfabrikant in Zaventem, die ook gevolgen had voor de vestigingen in de Verenigde Staten, Canada en Duitsland. De daders eisten losgeld, maar Asco weigerde in te gaan op die eis en verkoos het probleem zelf op te lossen. Het bedrijf zette haar eigen IT-specialisten aan het werk en schakelde ook een legertje externe experten in. “In die periode was het zaak om ons eigen personeel en onze klanten zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de situatie”, zegt HR-manager van Asco Vicky Welvaert. “Uiteindelijk konden we de productie drie weken na de aanval heropstarten.”

Experten lieten ons weten dat de manier van werken in de cyberwereld zo snel evolueert dat je niet op alles voorbereid kan zijn. Zo’n aanval kan je met andere woorden nooit uitsluiten, ook al probeer je alles zo goed mogelijk te beschermen Vicky Welvaert, HR-manager bij Asco

Toch ondervindt de vliegtuigonderdelenfabrikant vandaag nog steeds grote gevolgen van de cyberaanval. “Een deel van de productielijnen hebben we immers nog niet aan de praat gekregen”, geeft Welvaert toe. “Dat we de productie na drie weken konden heropstarten, is omdat we met andere werkingsmethodes dan voordien aan de slag gingen. Het herstel van de aangetaste productielijnen is nog volop bezig.”

150 tijdelijke werknemers

Ook op financieel vlak draagt Asco zeven maanden na de cyberaanval nog steeds de gevolgen. “Het verlies dat ondertussen al enkele miljoenen euro’s bedraagt, neemt met de dag toe”, klinkt het bij de Zaventemse firma. “Ons team van IT-specialisten is vandaag nog dubbel zo groot als voor de aanval. Enerzijds om de nog aangetaste productielijnen te herstellen, anderzijds om ons bedrijf beter te beveiligen tegen dergelijke aanvallen. Al zal je zo’n aanval nooit kunnen uitsluiten. Experten lieten ons namelijk weten dat de manier van werken in de cyberwereld zo snel evolueert dat je niet op alles voorbereid kan zijn.” Na de cyberaanval trok Asco ook 150 tijdelijke werknemers aan om de achterstand weg te werken. Een groot deel daarvan is momenteel nog steeds in dienst.

Van de daders van de aanval is volgens Vicky Welvaert vandaag nog niets geweten. Er werd onder meer forensisch onderzoek gevoerd, maar dat bracht weinig op. “Wij waren ook niet echt bezig met de zoektocht naar de aanvallers, maar focusten ons op de heropstart van onze productie. Wanneer we weer volledig via ons ‘oude’ systeem zullen kunnen werken, weten we nog niet. We verwachten dat het herstel nog maanden kan duren.”

Autoriteiten

Of ze bij Asco nog tips hebben voor Picanol? “Wij hebben een crisismanagementcel opgericht om onze werknemers en klanten op de hoogte te houden van de vorderingen”, aldus nog Vicky Welvaert. “Voorts is het belangrijk om gecoördineerd te werk te gaan en alles beetje bij beetje te herstellen. Uiteraard hebben we ook alle autoriteiten verwittigd na de aanval.”