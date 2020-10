Skimmer riskeert 36 maanden cel Wouter Hertogs

13 oktober 2020

14u43 0 Zaventem Een Roemeen die betrokken was bij een skimming-zaak riskeert 36 maanden cel. Samen met een kompaan manipuleerde de man een bankautomaat in het station van de luchthaven van Zaventem.

In november 2019 merkte betaalkaartenbedrijf Worldline hoe drie gekopieerde Belgische betaalkaarten in Indonesië gebruikt werden om geld af te halen, terwijl de eigenaars niet in Indonesië zaten. De echte kaarten waren allemaal gebruikt bij een betaalautomaat van de NMBS op Brussels Airport. Op die betaalautomaat bleek skimming-apparatuur aangebracht en bewakingsbeelden van de luchthaven toonden hoe twee mannen op 10 oktober 2019 die apparatuur hadden aangebracht. Op 11 november dook een van de twee mannen opnieuw op toen hij poolshoogte kwam nemen aan het apparaat. De man werd opgepakt, maar ontkende dat hij verantwoordelijk was voor de skimming. Volgens hem had een Moldavische kennis hem gevraagd te komen kijken hoe de apparatuur geïnstalleerd werd en af en toe poolshoogte te komen nemen. Verder zou hij van niets geweten hebben. “Hij stond erbij en keek er letterlijk naar. Meer niet”, benadrukte zijn advocaat, die een straf met uitstel vroeg. Het parket wees er echter op dat de man al dan niet toevallig in Indonesië had verbleven toen daar met de nagemaakte Belgische kaarten geld was afgehaald en dat hij bij zijn arrestatie in het bezit bleek van een hoop blanco magneetkaarten. Vonnis op 4 november.