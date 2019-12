SK Nossegem wil afvalberg verkleinen en organiseert tweedehandsbeurs sportkledij Robby Dierickx

02 december 2019

Voetbalclub SK Nossegem organiseert op zaterdag 7 december van 10 tot 12 uur een tweedehandsbeurs met sportkledij. Daarmee wil de club de afvalberg verkleinen. Standhouders moeten zich ten laatste op 4 december inschrijven via www.sknossegem.be en hoeven geen lid te zijn van de club. Hun deelname is bovendien gratis. Het is tot slot niet verplicht om sportkledij van SK Nossegem te verkopen. De tweedehandsbeurs vindt in de kantine van de voetbalclub plaats.