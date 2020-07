SK Nossegem stelt coronacoördinator aan om steeds veranderende regels strikt op te volgen Robby Dierickx

29 juli 2020

Zaventem Tweedeprovincialer SK Nossegem heeft één van haar bestuursleden tot coronacoördinator gebombardeerd. Stefanie De Mol moet voortaan hét aanspreekpunt zijn voor ouders, leden en vrijwilligers wanneer ze met vragen over COVID-19 zitten. "Want de situatie verandert nagenoeg elk uur", klinkt het.

Al zeker tot en met 25 augustus mag er in Vlaanderen in de amateur- en provinciale reeksen niet gevoetbald worden. Dat is vandaag de enige zekerheid die er bestaat rond het coronavirus en het voetbal. Of de competitie in de provinciale reeksen begin september wel kan starten, is nog onduidelijk. Al die onzekerheden zorgen ervoor dat heel wat ouders, spelers en vrijwilligers met vragen zitten omtrent de regelgeving in het voetbal. Ook bij SK Nossegem werden ze de voorbije weken overspoeld met vragen en daarom heeft het bestuur beslist om een Coördinator COVID-19 aan te stellen. Voortaan zal bestuurslid Stefanie De Mol die taak op zich nemen.

Eén aanspreekpunt

“Concreet zal ik alle beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, de Koninklijke Belgische Voetbalbond en Voetbal Vlaanderen opvolgen”, vertelt ze. “Door met slechts één aanspreekpunt te werken, kunnen we vlotter communiceren naar de leden en de ouders toe. Aangezien ik ook sectorvoorzitter voetbal van de Sportraad in Zaventem ben, help ik ook de vragen van de twee andere voetbalclubs in groot Zaventem (KVW Zaventem en KOVC Sterrebeek, red.) te beantwoorden.”

SK Nossegem hoopt dat ook andere clubs het voorbeeld volgen om samen naar oplossingen te zoeken. “Want nu doet elke club maar wat en lopen de kosten op”, aldus nog De Mol.