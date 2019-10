SK Nossegem serveert opnieuw mosselen RDK

01 oktober 2019

09u30 0

Komend weekend organiseert voetbalclub SK Nossegem haar jaarlijks mosselfestijn. De mosseltjes worden door de spelers en het bestuur geserveerd in een tent op de parking van de club. Wie geen mosselen lust, kan voor vol-au-vent kiezen. Op zaterdag 5 oktober is de keuken van 17 tot 22 uur open, op zondag is dat van 11.30 tot 15 uur.