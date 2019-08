SK Nossegem organiseert jeugddag DBS

21 augustus 2019

14u18 0 Zaventem Zoals de voorgaande jaren organiseert SK Nossegem een ‘jeugddag’ op haar terreinen op zondag 25 augustus van 13 tot 14 uur.

Hier kunnen kinderen en jong volwassenen (geboortejaar 2003 tot 2015) een proeftraining meemaken. Het is mogelijk om al direct in te schrijven. Ook meisjes zijn van harte welkom. Er spelen nu al heel wat meisjes in de jeugdploegen, maar de club wil dit blijven promoten. De jeugddag wordt gevolgd door twee bekerwedstrijden van de eerste ploegen om 16 uur.