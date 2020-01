Sint-Jozefkerk wordt maand lang gerenoveerd Robby Dierickx

20 januari 2020

De Sint-Jozefkerk in Zaventem – in de volksmond 'het klein kerkske' genoemd – wordt momenteel gerenoveerd. De werken zijn nodig om te voorkomen dat betonrot het gebouw aantast.

“Vorige week is de aannemer gestart met de renovatie van de gevel van de Sint-Jozefkerk”, zegt pastoor Stefaan Notredame. “Het gebouw is ondertussen vijftig jaar oud en bij de bouw werd destijds veel beton gebruikt. Met de instandhoudingswerken willen we voorkomen dat betonrot voor problemen zou zorgen. Daarnaast worden ook de voegen afgewerkt.”

Als alles volgens plan verloopt, duren de werken tot midden februari. “Voor de bezoekers van de kerk is er geen hinder”, aldus nog de pastoor. “De werken vinden alleen aan de buitengevel plaats.”

In de Sint-Jozefkerk worden wekelijks twee missen gehouden, maar ook verschillende verenigingen maken er regelmatig gebruik van voor hun vergaderingen.