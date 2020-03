Sinds samenscholingsverbod 22 pv’s uitgeschreven voor schending coronamaatregelen Wouter Hertogs

23 maart 2020

14u41 2 Zaventem De lokale politie van de zone Zaventem heeft sinds woensdag 22 pv’s uitgeschreven voor het schenden van de coronamaatregelen. Het ging over mensen die toch nog op bezoek gingen bij elkaar of een auto deelden.

Vorige week woensdag besliste de Nationale Veiligheidsraad om strengere maatregelen op te leggen in de strijd tegen het coronavirus. Dit bracht met zich mee dat politiediensten strenger zouden optreden. Ook in Zaventem werden de politieploegen maximaal ingezet. “De afgelopen dagen hebben we een aantal keer moeten ingrijpen. Het ging voornamelijk om mensen die samen kwamen of bij elkaar op bezoek gingen, die samen een auto deelden of onnodige verplaatsingen maakten. Gelukkig gingen de meesten meteen op onze aanmaningen in”, klinkt het bij de zone. Toch moesten er tussen woensdag en zondag 22 processen-verbaal opgesteld worden voor het schenden van de coronamaatregelen.

Daarom zal men bij de Zaventemse politie blijven patrouilleren om te controleren of iedereen de richtlijnen naleeft. “Naast toezicht op samenscholingen, controleren we ook op het verbod op niet-essentiële verplaatsingen. Als mensen zich niet aan de regels houden, zijn ze strafbaar en worden ze beboet. Het is belangrijk dat iedereen zich aan de afspraken houdt. Het is de enige manier om het virus in te dijken”, klinkt het.