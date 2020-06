Shouldersurfers krijgen tot 2 jaar cel Wouter Hertogs

10 juni 2020

17u44 0 Zaventem Drie mannen zijn woensdag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen van 12 maanden tot 2 jaar. Ze beroofden verschillende mensen van hun bakkaart en haalden vervolgens met die bankkaarten aanzienlijke geldsommen af.

De drie sloegen voornamelijk toe in verschillende Ikea-vestigingen maar ook in andere warenhuizen in het Brusselse en Vlaams-Brabant. Daar deden ze aan ‘shouldersurfing’. Ze keken ongemerkt toe hoe mensen betaalden met hun bankkaart om zo de code te achterhalen, waarna één van hen de slachtoffers afleidde terwijl de anderen de bankkaart stalen. Met die kaart en code gingen ze vervolgens in bankautomaten in de buurt zoveel mogelijk geld afhalen.

Het trio werd herhaaldelijk gefilmd door bewakingscamera’s van bankkantoren en supermarkten en twee van hen konden uiteindelijk gearresteerd worden. Volgens de rechtbank kon er geen twijfel over bestaan dat het om een bende ging, aangezien uit de camerabeelden bleek dat er een duidelijke taakverdeling was en de verdachten steeds zeer georganiseerd te werk gingen.

De man die de meeste feiten had gepleegd, werd woensdag veroordeeld tot twee jaar cel. Zijn twee kompanen, die minder diefstallen op hun kerfstok hadden staan, kregen elk een gevangenisstraf van 12 maanden.