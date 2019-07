Scouts organiseren heel weekend lang Imbroekse Feesten in nieuwe lokalen RDK

De scouts van Zaventem organiseren komend weekend hun jaarlijkse Imbroekse Feesten. Die krijgen dit jaar een ietwat specialer tintje, want de feesten vinden voor het eerst in de nieuwe lokalen in de Imbroekstraat plaats. Zaterdag om 17 uur worden de lokalen officieel geopend, maar een dag eerder worden de Imbroekse Feesten al op gang getrapt met de Soirée Scoutée. Op twee podia staan verschillende artiesten. Zaterdag begint met een voetbal- en een petanquetornooi. Aansluitend is er een barbecue en varken aan het spit. ’s Avonds kan er opnieuw gedanst worden. Op zondag is er tot slot de familiedag met onder meer ‘schijt-je-rijk’ en een pannenkoekenbak.