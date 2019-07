Scouts Imbroek krijgt eindelijk nieuwe lokalen SZM

07 juli 2019

15u54 0 Zaventem De nieuwe lokalen van de scouts Imbroek in de Imbroekstraat in Zaventem zijn in aanwezigheid van burgemeester Ingrid Holemans en schepen van Jeugd Bart Dewandeleer ingehuldigd. De nieuwbouw heeft zeven lokalen die multifunctioneel gebruikt kunnen worden.

De grootste scoutsvereniging van Zaventem kan sinds zondag in zijn nieuwe lokalen. De bouw in de Imbroekstraat nam vijf jaar in beslag en kostte de gemeente Zaventem een miljoen euro. In totaal heeft het gebouw, dat van de hand is van Zaventemse architectenbureau EBTCA, een oppervlakte van 400 vierkante meter. Daarbovenop is er een buitenruimte die overdekt is met een luifel van 250 vierkante meter.

Multifunctioneel

De hoofdgebruiker van de nieuwbouw is de scouts Imbroek, maar aangezien dat het gebouw multifunctioneel is en de muren uitgeschoven kunnen worden tot een grote ruimte, kan het ook dienen voor andere activiteiten. De gemeentelijke speelpleinwerking kan er bijvoorbeeld georganiseerd worden, net als activiteiten voor andere jongerenverenigingen.