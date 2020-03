Scouts en Gidsen Zaventem en Strombeek bieden hun hulp aan: “Babysitten of naar de winkel gaan? We helpen met plezier!” Margo Koekoekx

14 maart 2020

13u14 2 Zaventem Zowel de Scouts en Gidsen uit Zaventem als uit Strombeek bieden hun hulp aan in deze coronatijden. “We zullen onder meer boodschappen doen en babysitten”, klinkt het bij leidster Laure Leyers (21) uit Zaventem.

Ze bieden hun diensten gratis aan waar nodig. “We willen onze hulp belangeloos aanbieden. Willen mensen toch een centje geven als dank, dan gaat dat naar het buitenlands kamp van onze Jin-groep”, zegt Laure Leyers. De Jin-groep zijn de oudste scouts uit het zesde middelbaar. Zij worden leiding voor het volgende schooljaar en gaan daarvoor op buitenlands kamp. Elk jaar organiseren zij verschillende acties om geld in het laatje te brengen, maar gezien alle evenementen zijn afgelast, verliezen ze een deel van hun publiek.

Wie hulp nodig heeft of een babysit zoekt in Zaventem kan contact met hen opnemen via Facebook of mailen naar jin@scoutszaventem.be.

Wie hulp wil in Strombeek stuurt een mailtje naar jin.scoutsstrombeek@gmail.com.