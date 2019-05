Schrijnwerker moet geen boete van 1.600 euro betalen voor bezit van knipmes WHW

28 mei 2019

15u30 0 Zaventem Een man uit Mechelen heeft de opschorting gekregen voor verboden wapenbezit. Bij een controle op de trein in het station van de luchthaven werd een knipmes aangetroffen. Daarom had het parket een boete van 1.600 euro gevorderd

De man was op 30 april van vorig jaar in slaap gevallen op de trein. Plots werd hij gewekt door twee securail-agenten die een controle deden op de trein. In zijn broekzak troffen ze een knipmes aan. “Ik wist helemaal niet dat dat niet mocht”, klonk het verbaasd, waarna hij het mes zonder morren afstond. Enkele maanden later kreeg hij een minnelijke schikking van 350 euro, maar die betaalde hij niet. “Hij gebruikte dit voor zijn werk als schrijnwerker”, aldus de verdediging. De rechter had oren naar dit verhaal en besloot de man geen boete te geven.