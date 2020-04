Scholen krijgen eerste reeks computers voor kansarme kinderen Robby Dierickx

21 april 2020

16u04 0 Zaventem Acht Zaventemse basisscholen hebben dinsdag een eerste lading computers voor kansarme leerlingen ontvangen. Het gaat om laptops en desktops die de gemeente de voorbije weken inzamelde en liet klaarmaken voor gebruik.

“We hebben ruim honderd laptops en desktops gekregen, maar enkele toestellen kregen we niet meer gebruiksklaar”, zegt schepen van Sociale Integratie Hamid Akaychouh (CD&V), die de inzamelactie samen met onderwijsschepen Dirk Philips (Open Vld) coördineerde. Dinsdag werden tientallen laptops en computers onder de scholen verdeeld. “Alle acht de basisscholen kregen op voorhand de vraag hoeveel toestellen ze nodig hadden om ervoor te zorgen dat ook kansarme leerlingen in deze coronatijden van op afstand les kunnen volgen. We denken dat we met deze eerste reeks computers al aan het grootste deel van de wensen kunnen voldoen.”

Komende zaterdag worden nog enkele laptops en desktops gebruiksklaar gemaakt om vervolgens opnieuw onder de scholen te verdelen. “De scholen kiezen op hun beurt welke leerlingen er gebruik van mogen maken”, aldus nog Akaychouh. “De computers worden op leenbasis verdeeld. Op het einde van het schooljaar worden de toestellen opnieuw ingeleverd in de scholen, zodat ze in de toekomst hergebruikt kunnen worden.”